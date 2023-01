Msc, Genova capitale delle crociere nel 2023 con 1 milione di passeggeri

Genova capitale delle crociere nel 2023

Genova sempre più capitale delle crociere in Italia. “A Genova, città che ospita il porto più importante al mondo per Msc Crociere, nel 2023 contiamo di movimentare circa 1 milione di passeggeri, tornando così ai livelli pre-Covid e di superare il record del 2019″. Lo ha dichiarato Leonardo Massa, managing director per l’Italia di Msc crociere durante la cerimonia per celebrare la partenza, proprio dal capoluogo ligure, del doppio giro intorno al mondo, con due navi, Msc Magnifica e Msc Poesia che partono in contemporanea, con due diverse rotte allo scoperta dei 4 continenti in quattro mesi. “I giri del mondo riscuotono sempre molto successo” ha aggiunto Massa “come dimostra l’ottimo andamento delle vendite della World Cruise 2024, che vedrà ancora protagonista MSC Poesia e partirà anch’essa da Genova per un viaggio indimenticabile di 121 giorni alla scoperta di molti dei luoghi più belli e affascinanti del pianeta, accompagnando i passeggeri alla scoperta di 52 destinazioni in 31 paesi”.

La crisi ormai è alle spalle

Per l’edizione 2023 sono stati venduti tutti i biglietti disponibili. “Questo dà un segnale di ottimismo per tutta l’industria crocieristica” prosegue Massa che ricorda anche l’ingresso in flotta, ad aprile, di una nuova nave, Msc Olimpia, dopo le due inaugurate a fine 2022. “La crisi ce la stiamo lasciando alle spalle” ha concluso parlando a margine della cerimonia. “Il 2022 è stato l’anno del rilancio dove abbiamo avuto ottimi volumi con però un prezzo in termini di marginalità importante. Il 2023 immaginiamo che sarà un anno dove continueranno ad esserci ottimi volumi e grazie alla crescita della flotta sarà probabilmente il nostro anno record, ma stiamo lavorando anche per tornare a una buona marginalità”.