Aumenta la fiducia nella zona Euro, ma calano le vendite al dettaglio

Aumenta la fiducia dell’economia di Eurolandia nel mese di dicembre 2023. L’indice che misura il sentiment complessivo è salito a 96,4 punti, rispetto ai 94 punti del mese precedente. La fiducia del complesso dell’Unione Europea, secondo i dati diffusi dalla Direzione generale Affari economici e fianziari della Commissione Europea, è salita a 95,6 punti da 93,8.

Per quanto riguarda le componenti dell’indice per l’Eurozona, la fiducia dei consumatori si porta a -15 punti (attese per -15,1) da -16,9, migliora la fiducia dei servizi (a 8,4 da 5,5 punti, vs attese per 4,3) e quella dell’industria (-9,2 da -9,5 punti, vs attese per -8,9). In aumento anche il sentiment nelle costruzioni (-3,6 da -4,4 punti). L’indice sulle prospettive del lavoro (Employment expectations indicator, EEI) registra un leggero incremento a 102,8 punti nell’eurozona (+0,1 pp) e a 102,4 punti nell’UE (+0,5 pp).

L’indicatore di incertezza economica (IUE) è sceso ulteriormente a dicembre (-0,9 punti a 20,8), grazie alla minore incertezza tra i consumatori sulla loro futura situazione finanziaria, nonché tra i gestori dei servizi sulla loro futura situazione aziendale. Il nuovo Labour Hoarding Indicator (LHI), che misura la percentuale di manager che si aspettano che la produzione della propria azienda diminuirà ma che l’occupazione rimarrà stabile o aumenterà, a dicembre è rimasto praticamente invariato rispetto a novembre (-0,2 punti).

In calo le vendite al dettaglio dell’Eurozona a novembre 2023. Secondo l’Eurostat, le vendite sono scese dello 0,3% su base mensile, quanto atteso dagli analisti, facendo peggio del +0,4% rivisto del mese precedente. Su base annua, le vendite registrano una variazione negativa pari a -1,1%, rispetto al -0,8% del mese precedente e al -1,5% indicato dal consensus. Nell’Europa dei 27 le vendite sono diminuite dello 0,2% su base mensile, mentre su base annua hanno segnato un -1%.