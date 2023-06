Piazza Affari senz'anima. Ad animarla solo Saipem

La Borsa di Milano apre sostanzialmente stabile: l’indice Ftse Mib guadagna lo 0,3%. Parigi lo 0,1% mentre Francoforte girà sulla parità. Nessuna novità di rilievo sul quadro generale delle borse, che dimostrano una tenuta eccellente, malgrado le ultime uscite non proprio morbide dei banchieri centrali. A Wall Street, l’S&P500 (4.376) e il Nasdaq (13.591) si muovono a circa due punti percentuali di distanza dai recenti top annuali, a 4.448 e 13.864 punti.

Piazza Affari viaggia verso il top dell’anno

Discorso analogo in Europa, dove l’Eurostoxx 50 ieri ha chiuso in progresso dello 0,9% a 4.344 punti, il suo top annuale nonchè top dal 2008 è a 4.412 punti. Gli analisti di Websim gettano uno sguardo FTSEMIB. Ieri l’indice delle blue chip è cresciuto dello 0,9% portandosi a 27.637 punti, il suo top annuale è a 28.109, ma volendo far bene i conti, dobbiamo aggiungere al valore di oggi almeno altri 1.000 punti di dividendo medio staccato nel corso dell’anno, arrivando così a un livello di poco superiore al massimo dell’anno.

Corre Saipem

Il titolo sale dell’1,9% dopo aver vinto due commesse per un miliardo. Per gli analisti di Banca Akros, che sul titolo hanno raccomandazione “buy” con target di prezzo a 1,9 euro, «Saipem può sfruttare la sua posizione competitiva per aumentare il proprio portafoglio ordini nel settore offshore che è in ripresa da tempo».

Scende l’inflazione in Spagna

In Spagna l’inflazione ha frenato bruscamente in giugno, attestandosi al +1,6% anno su anno, dal +2,9% di maggio, il consensus era +1,5%. L’inflazione core passa da 6,1% a 5,9%, il consensus era 5,5%.