Bce, a novembre cala il costo del denaro per i prestiti alle imprese

L’indicatore composito del costo del debito, che combina i tassi di interesse su tutti i prestiti alle imprese, è diminuito nel novembre 2023, spinto dall’effetto del tasso di interesse. In media, è diminuito di 4 punti base al 5,23%, secondo i dati della Banca centrale europea pubblicati oggi.

L’indicatore relativo ai nuovi prestiti alle famiglie per l’acquisto di abitazioni è aumentato di 10 punti base al 4,01%, anche in questo caso per l’effetto tasso di interesse

Il tasso di interesse composito per i nuovi depositi con scadenza prestabilita delle società e per i depositi overnight delle società sono risultati sostanzialmente invariati, rispettivamente al 3,71% e allo 0,83%

Il tasso di interesse composito per i nuovi depositi con scadenza prestabilita delle famiglie è aumentato di 6 punti base al 3,33%, spinto dall’effetto tasso di interesse; il tasso di interesse sui depositi overnight delle famiglie è stato sostanzialmente invariato allo 0,36%.

