Fineco, utile record nel primo semestre a 308,9 milioni di euro

FinecoBank ha chiuso il primo semestre del 2023 con un utile netto record di 308,9 milioni di euro, superiore del 38,8% allo stesso periodo dello scorso anno. I ricavi sono stati pari a 600,7 milioni di euro, in aumento del 29,4% a/a, trainati dal Margine Finanziario (+86,1% a/a, di cui Margine d’Interesse +158,5%) e dall’Investing (+4,8%) grazie al crescente contributo di Fineco Asset Management e ai maggiori margini netti sul gestito.

“Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati del primo semestre dell’anno, che confermano uno sviluppo sano ed equilibrato della banca, insieme alla capacità di intercettare le esigenze della clientela in tutte le fasi di mercato, anche le più complesse – ha commentato l’ad Alessandro Foti – Si tratta di risultati molto solidi, che sono il frutto di una forte spinta verso gli investimenti da parte dei nostri clienti, del crescente interesse per le nostre piattaforme, di una maggiore richiesta di consulenza, e del successo delle iniziative messe in atto in questi sei mesi”.

“Al forte impulso alla crescita della banca ha contribuito l’accelerazione dell’investing, grazie a Fineco AM, sempre più concentrata su una strategia mirata a soddisfare anche le più sofisticate esigenze finanziarie della clientela – ha aggiunto -. Nei primi sei mesi dell’anno abbiamo proseguito nella continua innovazione e nel rinnovamento della nostra offerta di prodotti e servizi, restando sempre fedeli ai nostri principi di trasparenza, efficienza e sostenibilità. Continueremo a investire nello sviluppo delle tecnologie e di nuove piattaforme, nell’ulteriore miglioramento della customer experience dei nostri clienti e nel rafforzamento della nostra Rete, con particolare attenzione al ruolo chiave della consulenza evoluta”.



I Total Financial Assets al 30 giugno 2023 si attestano a 115,9 miliardi di euro, in rialzo del 12,7% rispetto a giugno 2022. Il saldo della raccolta gestita risulta pari a 55,8 miliardi di euro, in crescita del 9,9% rispetto a giugno 2022, il saldo della raccolta amministrata risulta pari a 31,6 miliardi di euro (+46,8% a/a), il saldo della raccolta diretta risulta pari a 28,5 miliardi di euro (-6,6% a/a).

Al 30 giugno 2023 la rete dei consulenti finanziari è composta da 2.952 unità, distribuite sul territorio con 425 negozi finanziari (Fineco Center). La raccolta netta del primo semestre 2023 tramite la Rete di consulenti finanziari è stata pari a 4,3 miliardi.

Al 30 giugno 2023 Fineco Asset Management gestisce masse per 29,2 miliardi di euro: 18,6 miliardi nella componente retail (+27,4% a/a) e 10,6 miliardi in quella istituzionale (+7,2% a/a). L’incidenza della componente retail rispetto al totale AUM della banca è salita al 33,4% rispetto al 28,8% di un anno fa. Nel primo semestre del 2023 sono stati acquisiti 60.091 nuovi clienti (+25,2% a/a). Il numero dei clienti totali al 30 giugno 2023 è di 1.523.777. (Teleborsa)