Commercio, in Italia l'economia dell'usato vale 25 miliardi

L’economia dell’usato vale 25 miliardi di euro. Il merito è di 24 milioni di italiani “ricicloni”. E’ il risultato di un’indagine, commissionata da Subito.it a BVA Doxa e presentata in occasione della conferenza stampa “Second Hand: scelta sostenibile per dare una seconda vita ai beni” promossa dall’ onorevole Patty L’Abbate, vice presidente dell’VIII Commissione Ambiente della Camera, nell’ambito della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR).

L’Osservatorio Second Hand Economy è lo studio, unico nel suo genere, che ogni anno da ormai 9 anni mappa il mercato dell’usato del nostro paese. Dall’indagine è emerso che si tratta di un mercato in crescita: circa 24 milioni di italiani (il 57%) nel 2022 ha acquistato o venduto prodotti usati, un valore del 5% netto in più rispetto al 2021. Un risultato questo ancora più rilevante se si osserva al valore economico generato che, attestandosi sui 25 miliardi di euro, è in crescita rispetto ai 18 milioni di 9 anni fa.

Non una moda, ma una scelta consapevole

Lo studio dimostra inoltre che fare Second Hand non conviene solo per chi acquista ma anche per chi vende con un guadagno medio di circa mille euro a persona. Il canale preferito è quello online (65% del campione) confermando l’apprezzamento dei consumatori per un’esperienza sempre più simile all’e-commerce, a distanza e in sicurezza, perché più veloce, disponibile 24/7 e con una scelta più ampia.

Secondo Subito.it, piattaforma fondata a Milano nel 2007 leader nel nostro paese per comprare e vendere in modo sostenibile e seconda piattaforma di e-commerce con oltre 16 milioni di utenti unici al mese, i risultati testimoniano “come la passione per l’usato e la compravendita di beni di seconda mano non siano semplicemente mode o tendenze passeggere, ma una scelta consapevole degli italiani per fare bene alle persone, al paese e al pianeta” si legge in una nita stampa.