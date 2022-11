Prodotti farmaceutici, la veneta Unifarco aumenta il capitale

L’assemblea dei soci di Unifarco

Unifarco è un’azienda di Santa Giustina (Belluno), proprietaria di tre differenti brand: Farmacisti Preparatori, produttori di integratori alimentari e di dermocosmesi, Unifarco Biomedical, specializzati in dermocosmesi e dispositivi medici, e Dolomia, brand che produce prodotti di skincare e make-up.

Fa capo a un gruppo di farmacie. Il 4 novembre l’assemblea dei soci, riunita presso la sede, davanti al notaio Michele Palumbo di Sedico, presente Elena Lomolino, in rappresentanza dei 374 azionisti, ha deliberato «di aumentare, a pagamento ed in via scindibile, il capitale sociale, in una o più volte ed entro il 4 novembre 2027, con esclusione del diritto di opzione – si legge nel verbale di cui Verità & Affari è entrato in possesso -, mediante emissione di complessive massime n.1.000 azioni di categoria “P” a un prezzo di sottoscrizione, comprensivo dell’eventuale sovraprezzo, pari a Euro 14,48 per azione, da riservare alla sottoscrizione da parte dei soggetti che rispettino i requisiti previsti dallo statuto per acquisire lo status di socio di categoria “P”, come individuati dal Consiglio di Amministrazione in piena autonomia e con la massima discrezionalità consentita dalla legge, cui è conferito ogni potere per fissare, per ogni singola tranche, il numero e il godimento delle azioni emittende».

La ricapitalizzazione di un controvalore di 40 milioni, compreso sovrapprezzo, è subordinata all’ammissione alle quotazioni di Borsa italiana delle azioni di Unifarco. L’ipo era prevista per quest’anno ma è stata rinviata al 2023, in conseguenza dell’incertezza dei mercati.

Il nuovo statuto

L’assemblea ha anche approvato un nuovo statuto e di «approvare l’adozione del meccanismo di voto a maggioranza del capitale sociale rappresentato da azioni di categoria P per la modifica delle prestazioni accessorie in luogo del meccanismo previsto dall’art.22.6 dello “Statuto A”, di approvare il testo integrale dello Statuto (denominato convenzionalmente “Statuto B”) e di approvare la conseguentemente la riesposizione del capitale sociale».

Dalla relazione allegata risulta che le azioni saranno suddivise in tre categorie: azioni ordinarie destinate alla quotazione; azioni a voto plurimo destinate all’azionista di controllo, azioni di categorie P destinate agli azionisti che detengono questa categoria di azioni.

L’aumento di capitale in più tranche, potrà essere fatto entro il 4 novembre 2027. La sottoscrizione delle nuove azioni potrà essere fatta da farmacisti italiani ed esteri regolarmente iscritti all’ordine professionale; società italiane ed estere di persone o capitale, titolare dell’esercizio esclusivo di attività di farmacie.