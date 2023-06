Aspi, grande successo per il Sustainability-Linked Bond da 750 milioni

(Teleborsa) – Autostrade per l’Italia S.p.A. ha collocato un nuovo prestito obbligazionario Sustainability-Linked per 750 milioni di euro a valere sul Programma Euro Medium Term Notes. La domanda da parte degli investitori istituzionali è stata pari a oltre 4,3 miliardi di euro (circa 6 volte l’offerta), a conferma del solido posizionamento della Società sui mercati internazionali del credito.

I proventi dell’emissione permettono di aumentare la dotazione di strumenti finanziari a servizio degli interventi di ammodernamento e potenziamento della rete autostradale oltre che per finalità societarie generali.

Il rating delle nuove obbligazioni che saranno quotate presso Euronext di Dublino, è atteso pari a BBB- per S&P, Baa3 per Moody’s e BBB per Fitch.

Le principali condizioni del nuovo prestito sono: Ammontare pari a 750 milioni; Closing e Regolamento 14 giugno 2023; Scadenza 14 giugno 2033; Cedola fissa pari a 5,125% annuo; Prezzo di emissione di 99,617%; Rendimento effettivo a scadenza pari a 5,175%.

Interessi legati al calo dei gas serra

In linea con gli impegni presentati nel Sustainability-Linked Financing Framework pubblicato a dicembre 2022, gli interessi del nuovo prestito obbligazionario sono legati al raggiungimento di specifici obiettivi relativi alla riduzione di emissioni di gas serra e all’installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici lungo la rete autostradale.

ll costo finale è, infine, sostanzialmente inferiore a quello di emissione, in relazione all’utilizzo degli IRS negoziati nei passati esercizi a copertura dei tassi di interesse.

L’operazione di collocamento è stata curata da BNP Paribas, ING Bank N.V, Intesa Sanpaolo S.p.A., J.P. Morgan AG, MUFG Securities (Europe) N.V., Banco Santander S.A. e Société Générale in qualità di active book runner insieme agli altri book runner Barclays Bank Ireland PLC, Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, CaixaBank, S.A., Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Morgan Stanley & Co. International plc, Natixis, UniCredit Bank AG. Gli studi legali White & Case and Linklaters hanno supportato, rispettivamente, la Società e le Banche.