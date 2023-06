Pmi, obiettivo quotazione: asse con il governo per la Borsa

“È fondamentale agevolare la quotazione delle PMI che rappresentano la spina dorsale del Paese”, afferma Giovanni Natali, presidente AssoNEXT, sollecitando un ddl Capitali per attuare una semplificazione del mercato. E Federico Freni, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, risponde confermando che “il Governo punta sulle PMI che sono la spina dorsale del Paese” e sta mettendo in campo “una serie di strumenti per dare impulso al comparto a partire dalla fiscalità e dagli investimenti”.

È l’instantanea dell’incontro “All About Us”, organizzato a Palazzo Mezzanotte, la sede di Borsa Italiana a Milano, da AssoNEXT, l’associazione rappresentativa delle PMI quotate. L’evento, realizzato in collaborazione con gli Euronext Growth Advisors, è servito per fare il punto sul mercato e sulle nuove iniziative da intraprendere a supporto delle PMI quotate. Fabrizio Testa, amministratore delegato Borsa Italiana Euronext Group, ha ricordato che “quasi 300 società hanno scelto di quotarsi su Euronext Growth Milan dalla sua creazione nel 2009, raccogliendo quasi sei miliardi di euro di cui l’85% in aumento di capitale”.

Mario Notari, presidente Comitato scientifico AssoNEXT, ha affermato che “la crescita delle small cap negoziate nel mercato EGM richiede anche un contesto normativo chiaro e coerente. A questo fine, il Comitato Scientifico di AssoNEXT è costantemente impegnato sia per monitorare le evoluzioni normative in corso, sia per accompagnare le imprese associate nell’applicazione corretta ed efficace della disciplina vigente”. Infine, Daniela Biagi, head of Academy, Euronext Group, sottolinea che “il ruolo della formazione è ancor più rilevante per le aziende che decidono di avvicinarsi alla quotazione; quotarsi in Borsa, per le imprese, significa entrare in un nuovo ecosistema, conoscerne e rispettarne le regole, acquisire le competenze necessarie per attuare nuovi “modus operandi” e per efficientare l’interazione con i principali attori di tale ecosistema: gli investitori, le autorità di vigilanza, i policy maker e stakeholder”.