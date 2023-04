De Nora, Snam e la famiglia fondatrice cedono il 5%

De Nora, Snam e la famiglia avviano cessione accellerata del 5%

Snam (attraverso Asset Company 10), Federico De Nora e Norfin annunciano la vendita di circa 10 milioni di azioni ordinarie da essi detenute in Industrie De Nora, rappresentanti il 5% del capitale sociale della società.

La vendita avverrà mediante un’offerta rivolta a investitori istituzionali qualificati attraverso un processo di accelerated bookbuilding, riferisce una nota.

Il prezzo per ogni azione offerta sarà determinato mediante il processo di bookbuilding, che verrà avviato già oggi, rivolto a investitori istituzionali. Le azioni oggetto dell’offerta proverranno in parte dalla conversione di azioni a voto multiplo in azioni ordinarie per effetto del loro trasferimento. L’operazione – si spiega – “è volta ad aumentare il flottante e la liquidità delle azioni della societa'”. A seguito dell’offerta, Federico De Nora manterrà il controllo del gruppo.