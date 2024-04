Domani Consob in sciopero, i sindacati: a rischio la credibilità dell'Autorità

Consob in sciopero per tutta la giornata di domani, giovedì 11 aprile. Lo sciopero, si legge in un comunicato della Uilca, è stato indetto “per chiedere un deciso cambio di rotta nella gestione del personale”.

L’iniziativa, spiegano le rappresentanze sindacali, “è stata assunta per denunciare la gestione arrogante della Commissione che, oramai da tempo, continua a negare ogni forma di ascolto e dialogo con il sindacato e, soprattutto, a svilire le professionalità presenti nell’Autorità”.

Le denunce dei sindacati

In particolare, i sindacati denunciano la mancata completa attuazione di alcuni fondamentali istituti del riformato Regolamento del Personale, i ritardi pluriennali delle sessioni d’avanzamento che continuano a essere accumulati, “la scarsa trasparenza di alcune scelte gestionali sono il frutto di logiche e metodologie della Commissione del tutto incompatibili con il rilievo istituzionale dell’Autorità“.

Una situazione inaccettabile per il personale Consob – prosegue la nota – che tra l’altro “rischia anche di minare la credibilità e la reputazione della Consob, che le lavoratrici e i lavoratori vogliono preservare e salvaguardare”.