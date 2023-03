Generali, risultati 2022 positivi: l'utile sfiora i 3 miliardi, dividendo a 1,16 euro

Generali, i risultati 2022

Generali svela risultati 2022 che battono il consenso. La compagnia di Trieste ha infatti raggiunto il miglior risultato operativo di sempre, pari a 6,5 miliardi (+11,2%), con un utile netto che sfiora i 3 miliardi. I profitti di Generali sono stati di 2.912 milioni (+2,3%), una cifra che, senza l’impatto degli investimenti in Russia, avrebbe superato l’asticella dei 3 miliardi (+7,7% a 3.066 milioni). Gli analisti si aspettavano un utile in leggero calo rispetto al 2021, a 2,807 miliardi di euro.

Con i risultati 2022 di Generali cresce anche il dividendo proposto: 1,16 euro per azione (+8,4%), per una erogazione massima di 1,790 miliardi. I premi lordi sono pari a 81,5 miliardi (+1,5%, gli analisti si aspettavano 81,258 miliardi) con un forte crescita nei danni (+9,8%), in particolare nel non auto. Crolla la raccolta netta Vita, in calo del 36% a 8,7 miliardi di euro. In calo anche la posizione di capitale: il Solvency Ratio scende al 221% dal 227% di fine 2021 (gli analisti si attendevano 220%).

Donnet: “In linea con il piano”

Chiaramente soddisfatto per i risultati 2022 di Generali il ceo Philippe Donnet. “I risultati di Generali confermano il successo del nostro percorso di trasformazione, che sta proseguendo con la disciplinata ed efficace implementazione della strategia Lifetime Partner 24: Driving Growth”.

“Grazie a una chiara visione del posizionamento del Gruppo come leader globale nel settore assicurativo e nell’asset management, siamo in linea per realizzare gli obiettivi e le ambizioni del nostro piano strategico, perseguendo una crescita sostenibile che, anche in un contesto caratterizzato da eccezionali sfide a livello geopolitico ed economico, crei valore per tutti i nostri stakeholder. Questo – aggiunge Donnet – ci permette di proporre ai nostri azionisti un dividendo in ulteriore crescita, grazie al costante aumento degli utili e alla forte posizione patrimoniale e finanziaria del Gruppo”.

Confermati gli obiettivi del piano

Generali, alla luce dei risultati 2022, conferma tutti gli obiettivi del piano strategico lanciato l’anno scorso. Un programma basato, ricorda Generali nella nota di presentazione dei risultati 2022, su una solida performance finanziaria, un’eccellente customer experience e un sempre maggiore impatto sociale e ambientale.

L’obiettivo di Generali è far crescere l’utile per azione nel periodo 2021-2024 tra il 6% e l’8%, generare flussi di cassa netti disponibili a livello della capogruppo nel periodo 2022-2024 superiori a 8,5 miliardi e distribuire agli azionisti dividendi cumulati nel periodo 2022-2024 per un ammontare compreso tra 5,2 e 5,6 miliardi.