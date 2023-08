Opportunità di trading Borsa: analisi tecnica dell'azione Innovatec

Ieri gran parte dei titoli del nostro listino presentavano performance positive. Spicca Innovatec con un interessante +7.20%, rialzo partito da 1.04Euro di venerdi scorso, livello di minimo da inizio anno. Attualmente quota 1.21Euro per una capitalizzazione di circa 109milioni di euro. Il 2023 si era aperto a 1.6950Euro per il titolo, con successivo ribasso sino a 1.04Euro (-38% da inizio anno) livello che corrisponde al test della trendline inferiore del canale di oscillazione che i prezzi stanno seguendo dai massimi del 2022 a 2.45Euro. La reazione rialzista in atto ha prossimo obiettivo a 1.2250/1.2450 ed è sostenuta dal supporto settimanale di breve a 1.00Euro (supporto principale transita a 0.50Euro). Resistenza settimanale a 1.55Euro che, superata, amplierebbe la spinta rialzista puntando ad 1.70 e poi sui 2.00Euro.