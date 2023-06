Industrial Stars of Italy 4, recesso al 35,6% del capitale. Ora offerta in opzione

Recesso al 35,6% del capitale per Industrial Stars of Italy

(Teleborsa) – Industrial Stars of Italy 4, Spac quotata su Euronext Growth Milan che sta portando a termine una business combination con Sicily by Car, ha comunicato che il Recesso Convenzionale è stato esercitato da 4.607.300 Azioni Originarie (emesse e sottoscritte in sede di quotazione su Egm e ininterrottamente detenute), pari a circa il 35,6% del capitale sociale ordinario della società.

Come già comunicato, la delibera dell’assemblea di approvazione dell’operazione è soggetta a un esborso complessivo di liquidazione non superiore a 28 milioni di euro. Oggi verrà depositato presso il Registro delle Imprese di Milano l’avviso di offerta in opzione delle azioni, in cui verranno indicati i termini e le condizioni dell’offerta, con il prezzo di offerta fissato a a 9,94 euro per azione.

“Pronti al mercato finanziario”

“Siamo molto fiduciosi che al termine della procedura di offerta in opzione l’ammontare complessivo dei recessi risulterà inferiore alla soglia di 28 milioni di euro e l’operazione rilevante si concluderà felicemente – hanno commentato i promotori (Giovanni Cavallini, Attilio Arietti, Davide Milano ed Enrico Arietti) – Sicily By Car ha tutte le caratteristiche per proseguire con la quotazione sulla strada dei successi che hanno fino ad ora caratterizzato la sua storia”.

“Sono assolutamente concorde con la visione dei promotori – ha dichiarato il presidente di Sicily By Car, Tommaso Dragotto – Sicily by Car ormai da tempo gioca un ruolo di leadership nel mercato rent a car nazionale ed oggi si appresta a presidiare l’Europa con operazioni di presenza strategica. Siamo quindi pronti al mercato finanziario con l’ottimismo di raccogliere consensi e ottimi risultati”.