Campari brinda ancora, le azioni da comprare per gli analisti

Le azioni da comprare oggi

Nella seduta del 26 luglio 2022 il controvalore degli scambi a Piazza Affari è sceso a 1,42 miliardi di euro, rispetto agli 1,49 miliardi di lunedì. In rosso i titoli del settore bancario, trainati dal tonfo subito dal colosso svizzero UBS, dopo la diffusione dei risultati del secondo trimestre 2022.

B. MEDIOLANUM

Akros ha alzato il rating a BUY da Accumulate, con TP rivisto a 8,3 € da 8,6 €, in attesa dei conti in programma per il 4 agosto. Gli esperti si attendono un margine operativo in salita del 5% a/a grazie principalmente al recupero del margine di interesse, mentre l’utile netto è atteso in discesa del 26% a causa del contributo positivo legato alla quota di Sia nel secondo trimestre 2021.

CAMPARI

Bestinver conferma rating Hold e TP di 10-10,5 € dopo la pubblicazione dei conti del competitor Remy Cointreau. Gli esperti segnalano che l’azienda ha registrato numeri molto buoni in termini di ricavi. In particolare, proseguono gli analisti, l’aggiornamento sulle vendite è nel complesso positivo e supporta le attese di un altro forte anno di crescita per l’esercizio 2022-2023.

Continua a leggere sulla copia digitale del giornale