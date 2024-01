Burberry abbassa la guidance sui risultati dell'intero esercizio

Burberry, casa di moda di lusso britannica che realizza vestiti, accessori e cosmetici, ha comunicato che il rallentamento della domanda del lusso sta avendo un impatto sul business corrente. In questo contesto, prevede ora che l’utile operativo rettificato per l’anno finanziario che terminerà il 30 marzo 2024 sarà compreso tra 410 e 460 milioni di sterline, al di sotto delle indicazioni precedenti.

Sulla base dei tassi di cambio in vigore al 29 dicembre 2023, prevede ora un contraccolpo valutario di circa 120 milioni di sterline per i ricavi e di circa 60 milioni di sterline per l’utile operativo rettificato.

Rallentamento della domanda

I ricavi retail nelle 13 settimane fino al 30 dicembre sono diminuiti del 7% a 706 milioni di sterline, mentre le vendite dei negozi comparabili sono diminuite del 4%. Sono aumentati del 3% nella regione Asia-Pacifico, ma sono diminuiti del 5% in Europa e del 15% nelle Americhe.

“Stiamo continuando a realizzare la transizione verso la nostra nuova espressione creativa di lusso britannico moderno per Burberry, che ha iniziato ad apparire nei nostri negozi all’inizio dell’autunno – ha commentato il CEO Jonathan Akeroyd – Siamo ancora nelle prime fasi di realizzazione di questo obiettivo, che è diventato più impegnativo visto il rallentamento della domanda di beni di lusso. Abbiamo sperimentato un’ulteriore decelerazione nel nostro periodo chiave di negoziazione di dicembre e ora prevediamo che i risultati dell’intero anno saranno inferiori alle nostre indicazioni precedenti. Rimaniamo fiduciosi nella nostra strategia per realizzare il potenziale di Burberry e ci impegniamo a raggiungere il nostro obiettivo di fatturato di 4 miliardi di sterline“.

