Unidata debutta sul segmento STAR: "Stimolo per il futuro"

Unidata, dopo oltre tre anni di permanenza su Euronext Growth Milan (ex AIM Italia), è passata al segmento Euronext STAR Milan. “Questa è per noi di Unidata una giornata storica, il naturale e coerente approdo di un percorso iniziato nel 1985 con la costituzione della società e nel 2020 con la quotazione su Euronext Growth Milan”, ha affermato Renato Brunetti, fondatore e CEO di Unidata.

“Il passaggio al mercato principale e in particolare al segmento Euronext STAR Milan, significa per noi il coronamento di un progetto che abbiamo costruito anno dopo anno e a cui ci siamo preparati a lungo – ha aggiunto – Crediamo che questo nuovo corso ci permetterà di far conoscere maggiormente il nostro modello di business sia al mercato domestico, sia internazionale ed intercettare nuovi investitori e ci sarà da stimolo per puntare ad un futuro di eccellenza”.

Unidata opera nel mercato italiano offrendo servizi caratterizzanti l’attività di ISP (Internet Service Provider), come accesso a internet e hosting, nonché servizi Cloud e di co-locazione attraverso il proprio data center e di telefonia vocale in tecnologia Voice over Internet Protocol (VoIP).

Unidata porta a 72 il numero totale di società quotate sul segmento Euronext STAR Milan e rappresenta la ventiseiesima società che effettua un passaggio di mercato da Euronext Growth Milan a Euronext Milan e il quindicesimo passaggio al segmento Euronext STAR Milan e la settima ammissione sul mercato principale. (Teleborsa)