Il Poligrafico conia le monete Ryder Cup 2023 e le "nuove" 5 Lire

Ryder Cup 2023 e Lira in monete nuove di zecca. Le monete della Collezione Numismatica 2023 emesse dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, coniate dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sono dedicate alla “Ryder Cup 2023”, il prestigioso torneo internazionale di golf più famoso nel mondo, e alla storica moneta italiana per la Serie “La riedizione della Lira” con la 5 Lire.

Tra le novità inserite nella Collezione Numismatica 2023, la moneta da un lato concava e dall’altro convessa che crea un effetto tridimensionale caratterizzante dell’emissione. La moneta in argento rodiato, dal valore nominale di 10 euro, è disponibile in versione Fior di Conio con una tiratura di 10.000 pezzi.

L’opera creata dall’artista incisore Annalisa Masini e prodotta presso le Officine della Zecca dello Stato, raffigura sul dritto il logo ufficiale del torneo internazionale di golf “RYDER CUP 2023” si staglia su una pallina da golf. Nel giro, la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”, separata ai lati da due bande di colore rosso e blu, identificative rispettivamente degli Stati Uniti d’America e dell’Europa che ogni due anni si sfidano sui più prestigiosi campi da golf. A sinistra, nel giro, firma dell’autore “A. MASINI”. Moneta con elementi colorati.

Sul rovescio, raffigurazione del Colosseo, a rappresentare l’Italia che ospita per la prima volta l’edizione “RYDER CUP” del 2023. In basso, la scritta “ROMA”, a seguire “R”, identificativo della Zecca di Roma; in alto, il valore “10 EURO”; nel giro, interpretazione grafica del “Green” di un campo da golf su cui campeggia la scritta “RYDER ◦ CUP ◦ 2023 ◦”. Moneta con elementi colorati.

Riedizione della Lira – 5 Lire

La riedizione della Lira, Serie inaugurata nella Collezione Numismatica 2021, omaggio alla storia della moneta simbolo dell’Italia, raffigura la 5 Lire con due monete in oro del valore nominale di 20 euro (un quarto di oncia) e di 50 euro (mezza oncia).

Entrambe le opere sono state realizzate dall’artista incisore della Zecca dello Stato Maria Angela Cassol, in versione reverse proof, una particolare tecnica che prevede uno sfondo satinato e le figure in rilievo specchiate, con una tiratura limitata di 999 pezzi.

Sul dritto, la riproduzione di un timone raffigurato nella moneta da 5 Lire, nella sua ultima versione coniata dal 1951 al 2001. Nel giro, la scritta “REPUBBLICA•ITALIANA”; in esergo, il nome dell’autore “CASSOL”; intorno, cerchio di perline.

Sul rovescio è raffigurato un delfino, al di sopra del quale campeggia il numero “5” indicativo del suo valore dagli anni Cinquanta fino all’avvento dell’euro. Nel campo di sinistra, la data “2023”, anno di emissione della moneta; nel campo di destra, rispettivamente, il valore nominale “20” e “50” EURO; in esergo “R”, identificativo della Zecca di Roma; intorno, cerchio di perline.