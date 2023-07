PNRR, oggi cabina di regia per revisione della quarta rata

La “revisione della quarta rata del Pnrr”. Con quest’ordine de giorno – oltre “a varie ed eventuali” – il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto ha convocato d’urgenza per oggi alle 13.30 la Cabina di regia del Pnrr. La riunione si terrà a Palazzo Chigi, in Sala Verde.

I 16 miliardi della quarta rata sono legati all’esito della trattativa in corso con Bruxelles per rinegoziare alcuni dei 27 obiettivi semestrali che non sono stati centrati entro la scadenza del 30 giugno. Se non si trova un accordo la quarta tranche potrebbe slittare all’anno prossimo.

Un simile scenario rischia di influire sulle stime di crescita del Paese dal momento che alcuni progetti potrebbero essere rinviati. L’esecutivo punta ad ottenere il massimo da Bruxelles, ma il clime non è dei migliori dopo la decisione di far slittare la ratica del Med all’autunno.

(Teleborsa) –