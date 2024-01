Casa in montagna, mercato in crescita. Dove conviene comprarla

Il mercato immobiliare delle località sciistiche è in piena crescita. Sul podio ci sono le Alpi, ma anche per quanto riguarda gli Appennini sono pochi i segni meno. È quanto emerge dal nuovo report di Century 21, branch italiana del colosso americano del real estate. “Le compravendite in questo segmento di mercato è come se assumessero due andamenti differenti : si comportano da case di lusso con forti accelerazioni e prezzi in crescita quando si guarda alle Alpi, tendono alla stabilizzazione e normalizzazione quando invece guardiamo all’Appennino”, dice Marco Tilesi, ceo di Century 21 Italia.

Chi guida la classifica

Selva, ultimo comune della Val Gardena, l’iconica Cortina e Corvara in Val Badia, sono le città montane dove le case costano di più – rispettivamente 12,520, 11.340 e 9.450 euro al metro quadro. Ed è proprio Selva a registrare una crescita vertiginosa dei prezzi rispetto all’anno scorso (+25,7%), seconda solo a Pinzolo, località in provincia di Trento n ell’alta Val Rendena con valore al metro quadro di quasi 7mila euro.

Continua a crescere il valore degli immobili anche a Livigno, +15,4% rispetto al 2022, arrivando a un valore al metro quadro di 8.090 euro. Da notare che il paese della Valtellina conosciuto anche come “il piccolo Tibet d’Italia” arrivava già da una stagione estremamente positiva: nel 2022 i prezzi delle sue abitazioni erano cresciuti del + 27,4%. In calo solo Sestriere (-0,9%), la più “accessibile” per le compravendite nei territori alpini con un valore di 3.250 euro al metro quadro.

Appennini più lenti

Per quanto riguarda gli appennini, fra le mete i cui prezzi sono aumentati rispetto all’anno passato vale la pena segnalare Roccaraso, località della provincia aquilana che vanta i più moderni impianti del centro Italia, i cui valori al metro quadro sono cresciuti di più rispetto all’anno scorso (+4,8). mentre le altre mete abruzzesi di Ovindoli (-1,5%) e Rocca di Mezzo (-3,5%) hanno subito un alieve contrazione

La ricerca della neve

Le ultime annate più calde del solito, con la quota delle nevicate che via via si è alzata, stanno orientando il mercato. “Riscontriamo che c’è voglia di alta quota, si cerca casa in quei posti dove si spera di avere più neve e più a lungo – commenta Tilesi – si conferma quindi il trend che avevamo già registrato l’anno scorso: il cambiamento climatico influisce anche sul settore immobiliare”.

Gli affitti invece frenano

In discesa invece i prezzi degli affitti nelle località sciistiche più di tendenza. Scende Canazei, – 46,7% rispetto al 2022, scende Selva (- 15,1%) e scende anche il valore al metro quadro di Livigno (-19,2%). “Diminuzioni che però devono essere lette in un’ottica di stabilizzazione, il mercato delle locazioni sembra, infatti, che in alcuni casi stia smaltendo la crescita sfrenata dell’anno precedente”, spiega ancora Tilesi.

E infatti sia Livigno che Canazei, ma anche Pinzolo e Corvara, arrivavano da un 2021 eccezionale che aveva registrato percentuali di aumento ben superiori al 100% In termini di valore assoluto, affittare immobili è più costoso a Selva (26 euro/mq) seguono a pari merito Pinzolo e Livigno poco più di 20 euro/mq. Da segnalare ancora una volta per le zone appenniniche la performance di Roccaraso dove gli affitti crescono rispetto all’anno passato del 13% e soprattutto Abetone che ha messo a segno forti rialzi sia rispetto all’anno scorso.