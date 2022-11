Venduta Acqua&Sapone

Si è conclusa l’acquisizione di Reale Commerciale SpA da parte di Bubbles BidCo, holding italiana capogruppo di Cesar, Gruppo SDA e VDM, soci del Consorzio Acqua&Sapone. Reale Commerciale è presente in Calabria e Campania con 43 negozi a marchio Acqua & Sapone e con questa operazione Bubbles BidCo acquisisce la maggioranza della più grande catena di igiene personale e pulizia casa nazionale che, nel 2021, ha generato 1,3 miliardi euro di ricavi con oltre 800 punti vendita.

La crescita della catena

«Abbiamo un concreto progetto strategico di creazione di valore – ha dichiarato Carlo Schiavo, ceo di Bubbles BidCo -. Continuiamo ad investire nella crescita con l’ampliamento della rete dei punti vendita ed attività di M&A, unitamente ad un piano di integrazione delle differenti realtà aziendali che ha l’obiettivo di consolidare la leadership di settore e massimizzare le sinergie all’interno di un unico grande gruppo».

Dopo che la catena Aqua&Sapone è stata venduta, la fine del 2022 la holding completerà l’apertura di 35 nuovi punti vendita dedicati al benessere ed alla cura della persona. Lo sviluppo proseguirà nel 2023. Sergio Reale, presidente di Reale Commerciale e del Consorzio Acqua & Sapone, ha aggiunto: «Sono molto contento di questo accordo perché la solidità di Bubbles BidCo rappresenta una garanzia e un’opportunità per l’espansione del marchio che in 30 anni è diventata un punto di riferimento per chi cerca la qualità dei migliori prodotti sul mercato al prezzo più conveniente»