Amaro Lucano si beve Giass Milano Drink e festeggia l’operazione con il cocktail più famoso al mondo: il Negroni.

La società fondata quasi 130 anni fa nel materano ha infatti annunciato l’ingresso nel capitale dell’azienda che produce il primo London Dry Gin al 100% milanese. La quota per ora è del 35% con l’obbiettivo dichiarato di arrivare al controllo dell’intero pacchetto nel giro di pochi anni.

Si tratta di una intesa basata sulle eccellenze dei brand e sulla reciproca conoscenza dei protagonisti: i fondatori di Giass – i fratelli Andrea e Simone Romiti, Richard D’Annunzio, Francesco Braggiotti e Francesco Niutta – e i fratelli Leonardo e Francesco Vena, quarta generazione proprietaria di Lucano 1894.

Il primo al mondo

Giass per il brand Lucano ha una doppia valenza strategica: non rappresenta infatti soltanto l’ultimo arrivato che si aggiunge all’innumerevole selezione di spirits presente nel suo portfolio. Ma completa l’ offerta di prodotti per la realizzazione di un «perfetto Negroni», che secondo la classifica di Drinks International, in merito ai drink più’ bevuti al mondo è quello che risulta il più ordinato in assoluto.

«Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto con Giass, realtà che conosciamo e apprezziamo da tempo soprattutto per l’eccellenza del suo London Dry Gin – ha spiegato Pasquale Vena, presidente del Gruppo Lucano – La nuova collaborazione permetterà al nostro gruppo di ampliare ulteriormente la nostra proposta commerciale sia in Italia che all’estero, entrando anche nel mercato dei Quality Premium Gin che negli ultimi anni ha visto una crescita esponenziale sia in fatto di volumi che di valore».

«Giass nella sua versione London Dry Gin è nato un po’ per gioco, durante diversi esperimenti casalinghi utilizzando un piccolo alambicco di 3 litri – ha raccontato a sua volta Simone Romiti, amministratore delegato di Giass. – Dopo diverse prove abbiamo messo a punto quella che è la ricetta originale a base di 18 botaniche selezionate, che abbiamo subito lanciato sul mercato, aggiudicandosi nel 2017 anche la medaglia d’argento alla San Francisco world spirits competition».

