B.F., utile 2023 scende a 4,2 milioni di euro. Pesano oneri finanziari

(Teleborsa) – B.F., holding quotata su Euronext Milan e attiva nel settore agroindustriale, ha chiuso il 2023 con un valore della produzione pari a 1.387 milioni di euro, in crescita rispetto a 1.120 milioni rilevati nel 2022 e sotto il dato stimato per il 2023 (che prevedeva un valore della produzione superiore a 1.400 milioni). La crescita registrata, imputabile, oltre che al diverso periodo di inclusione nell’area di consolidamento delle società consolidate, agli effetti di integrazione con le società partecipate, sconta un generale andamento deflattivo

L’EBITDA ammonta ad 75 milioni di euro, in aumento rispetto ad 57 milioni del 2022, per effetto principalmente del diverso periodo di inclusione nell’area di consolidamento delle società consolidate, e superiore al dato stimato per il 2023 (pari a circa 70 milioni).

Il risultato della gestione finanziaria del 2023, negativo per 25,1 milioni di euro (nel 2022 era negativo per 6,6 milioni) risente del generale incremento dei tassi di interesse e della presenza per 12 mesi nel 2023 del ramo d’azienda conferito da Consorzio Agrario Nordest Società Cooperativa in CAI. Il risultato netto è pari a 4,2 milioni di euro, contro un risultato netto di 9,3 milioni del 2022.

L’indebitamento finanziario netto si attesta al 31 dicembre 2023 a 8 milioni di euro e comprende 62,1 milioni riferibili alla contabilizzazione dei contratti di locazione, prevalentemente immobiliari, secondo il principio contabile IFRS 16, rispetto a 180 milioni rilevati al 31 dicembre 2022. La variazione è imputabile prevalentemente agli effetti dell’operazione di aumento di capitale sociale realizzata da BF nel 2023 il cui impatto finanziario è stato pari a 299 milioni, al lordo dei costi connessi alla stessa operazione.

Proposto un dividendo di 0,044 euro per azione, rispetto al dividendo di 0,04 euro per azione distribuito nel 2023.

