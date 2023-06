Cdp: oltre 3 miliardi per sostenere le imprese

Il braccio finanziario dello Stato, Cdp, stanzia oltre 3 miliardi per nuove operazioni

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti (CDP), presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale Dario Scannapieco ha approvato nuove operazioni a favore di imprese ed economia locale per un valore complessivo di oltre 3 miliardi di euro.

Il CdA ha dato il via libera a nuove iniziative che comprendono, finanziamenti diretti e in pool con altre istituzioni finanziarie e garanzie, con operazioni volte a favorire l’accesso al credito e i piani di crescita e di nuovi investimenti delle imprese. Fra i destinatari delle operazioni approvate dal Consiglio ci sono aziende di piccole, medie e grandi dimensioni che operano sul territorio italiano. Le risorse saranno destinate a investimenti per sostenere la tutela dell’ambiente, la ricerca, l’innovazione tecnologica e digitale e la mobilità sostenibile,contribuendo a fornire nuova liquidità alle imprese per dare ulteriore impulso alla crescita dell’economia italiana.

(Teleborsa)