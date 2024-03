Enav e Leonardo rafforzano la collaborazione sui mercati internazionali

Tecnologie all’avanguardia, soluzioni e servizi innovativi volti a migliorare la gestione del traffico aereo e la sicurezza. Questi i punti chiave del Memorandum of Understanding (MoU) tra ENAV SpA e Leonardo, con cui le due aziende intendono rafforzare la loro collaborazione e operare in modo congiunto nel mercato dell’Air Traffic Management (ATM) in Italia e all’estero.

L’accordo, firmato dall’Amministratore Delegato di ENAV, Pasqualino Monti, e dal Condirettore Generale di Leonardo, Lorenzo Mariani, punta a una partnership industriale e commerciale per lo sviluppo di un portfolio di tecnologie e sistemi ad alto valore aggiunto nel campo della gestione del traffico aereo. Nel perimetro dell’intesa, della durata di 24 mesi, rientra anche l’offerta di servizi congiunti: dalla formazione del personale operativo, alla validazione di nuovi sensori, fino alla definizione di procedure di volo.

Sviluppare sinergie

“Il nostro obiettivo – dice Monti – è sviluppare sinergicamente capacità e competenze tra due eccellenze italiane per fornire ai potenziali clienti sistemi con elevate prestazioni. Questa firma getta le basi per poter massimizzare il contenuto produttivo e ingegneristico delle due organizzazioni e della filiera nazionale”. “ENAV e Leonardo si dedicano da anni all’innovazione e allo sviluppo tecnologico per migliorare l’efficacia, la sicurezza e l’affidabilità complessive delle infrastrutture e dei sistemi di gestione del traffico aereo – sottolinea Mariani -. Ora, con questo nuovo impegno, vogliamo potenziare questi obiettivi e costruire insieme modelli innovativi di business con una forte impronta internazionale, sfruttando i nostri punti di forza reciproci”.

Già da tempo “le due aziende lavorano insieme nello sviluppo di radar avanzati, sistemi di sorveglianza, tecnologie di comunicazione, software di gestione del traffico aereo, procedure di navigazione satellitare – conclude la nota -. Leonardo e ENAV sono anche partner nelle più recenti iniziative legate alla gestione del traffico aereo di droni. L’intesa potrà formare oggetto di successivi accordi vincolanti che le parti definiranno nel rispetto della normativa applicabile, ivi inclusa quella in materia di operazioni tra parti correlate”.

