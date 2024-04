ENAV si aggiudica commessa da 720mila euro dalle Isole Fiji

ENAV, la Società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, attraverso la propria controllata IDS AirNav, leader a livello internazionale nella fornitura di piattaforme per la gestione delle informazioni aeronautiche, si è aggiudicata una commessa del valore di 720.000 euro con Fiji Airports LTD per la fornitura, l’installazione, il collaudo e la messa in esercizio della piattaforma CRONOS e del sistema AMHS (Aeronautical Message Handling System), due tools avanzati per la gestione e lo scambio delle informazioni aeronautiche.

Fiji Airports è responsabile del controllo del traffico aereo su 15 aeroporti sulle isole Fiji, inclusi i due internazionali di Nadi e Nausori e su uno spazio aereo di oltre 6 milioni di km quadrati.

L’Amministratore Delegato Pasqualino Monti ha dichiarato: Siamo molto orgogliosi di questo contratto. Fiji Airports rappresenta un nuovo cliente per il Gruppo ENAV in una zona del mondo che ha un forte potenziale. Non è scontato, in un mercato così specifico, riuscire ad allargare il proprio portfolio clienti. La crescita organica delle attività sul mercato non regolamentato è un punto strategico del nostro piano di sviluppo. Il numero dei voli sta crescendo in modo rapidissimo a livello globale e dobbiamo essere bravi a continuare ad intercettare la domanda di tecnologie e servizi d’eccellenza”.

In dettaglio, CRONOS è la piattaforma per la diffusione delle informazioni aeronautiche, quali i NOTAM (NOtice To Air Men) per informare gli equipaggi di volo sulle condizioni lungo la rotta, sull’efficienza delle radioassistenze e su eventuali variazioni sulla disponibilità di spazi aerei o piste in uso, i dati meteo (OPMET) e i bollettini informativi pre-volo (PIB).

CRONOS, un archivio digitale ad alte prestazioni e ad alta disponibilità, grazie all’integrazione col sistema di messaggistica AMHS, governa e facilita lo scambio delle informazioni aeronautiche, semplificandone la lettura e la diffusione tra tutti gli stakeholders del trasporto aereo come aeroporti, compagnie aeree, forze aeree e servizi meteorologici.

