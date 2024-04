Haier, cambia il logo di Candy e punta su prodotti hi-tech e interattivi

Candy, che nel 2019 è stata acquisita dai cinesi di Haier, ossia il maggior produttore mondiale di elettrodomestici rinnova l’estetica del marchio e punta a clienti alto spendenti con forni, frigoriferi, cucine, lavapiatti e lavatrici green e interattivi. Dal forno con videocamera interna per monitorare la cottura al frigo che suggerisce le ricette con quello che contiene alla cucina (elettrica) che avverte quando l’acqua bolle. L’idea è anche una necessità per rinnovare lo storico marchio fondato dalla famiglia Fumagalli dato che il mercato degli elettrodomestici in Italia, che vale intorno ai 2 miliardi, è in calo e i competitor sono tanti e molto agguerriti.

Controllo remoto per frigoriferi e cucine interattive e performanti

Quindi bisogna rinnovare e puntare sulle nuove generazioni attraendole con i gadget preferiti: il controllo da remoto degli apparati e naturalmente consumi sostenibili. Questo promette Haier, un gigante globale da 33 miliardi di fatturato, anche per il marchio Candy, che in Italia vale il 12% del mercato e che, rendendo più appuntite le sue scritte passato dall’azzurro al grigio, ha lanciato il nuovo brand per i suoi prodotti.

La app del brand Haier hON raggiunge i 6 milioni di utenti

E poi c’è il piatto forte, ossia la app di Haier, hON tramite la quale è possibile controllare tutti gli apparati domestici che fanno riferimento al brand cinese compresa la pompa di calore, capace anch’essa nel modello che uscirà a settembre di minizzare i consumi. La app può già contare su 6 milioni di iscritti a livello europeo e consentirà, in un futuro prossimo, anche di scegliere la tariffa elettrica migliore nell’ora giusta per impiegarli.

Investiti nelle fabbriche in Europa e in Candy 350 milioni dal 2019

«Dal 2019, quando Haier ha acquisito il business di Candy (di cui faceva parte anche Hoover ndr), abbiamo investito 350 milioni di euro nell’infrastruttura e nelle fabbriche in Europa. In cinque anni abbiamo anche creato un numero enorme di nuovi prodotti e investito 500 milioni di euro nella pubblicità dei nostri marchi- ha detto ha Neil Tunstall, Chief Executive Officer di Haier Europe – ora ci prepariamo a una nuova campagna marketing e penderemo molto per comunicare ai consumatori europei le novità di prodotto e le nostre soluzioni». I prodotti Candy vengono realizzati solo in parte in Italia.

Il design e la ricerca del gruppo Haier è a Brugherio alle porte di Milano

“A Brugherio- ha spiegato Gianpiero Morbello capo del marketing di Haier Europe- produciamo le lavatrici ma tutta la ricerca e il design, anche per i prodotti Haier, sono concentrati li. Mentre per l’Europa abbiamo due stabilimenti in Romania e Turchia. Ora, con la nuova strategia, vogliamo conquistare i clienti che non badano solo al prezzo ma anche a contenuti innovativi”.