Virgin Orbit dichiara fallimento e cerca un compratore

Virgin Orbit cerca un compratore e dichiara fallimento

Virgin Orbit, la società per i lanci spaziali del miliardario Richard Branson, ha dichiarato fallimento. Virgin Orbit Holdings, questo il nome completo, ha presentato la richiesta per la protezione dai creditori ai sensi del Chapter 11 della legge fallimentare Usa. La decisione è stata presa per l’impossibilità di raccogliere finanziamenti a lungo termine dopo il fallimento del lancio di un razzo nel gennaio scorso.

Tagliato l’85% dei dipendenti

Nella richiesta presentata alla Corte fallimentare del Delaware, la compagnia dichiara di voler cercare un compratore. La settimana scorsa aveva annunciato di voler tagliare l’85% dei suoi 750 dipendenti.

Virgin Orbit, nata nel 2017 da uno spin-off di Virgin Galactic, era quotata in Borsa dal 2021. Nei conti al 30 settembre scorso, dichiara meno di 250 milioni di asset e 153 milioni di debiti totali. Il modello di Virgin Orbit prevede il lancio di satelliti grazie a piccoli razzi portati in quota da un Boing 747 modificato. Rendendo possibile il lancio dei satelliti da un aeroporto e non necessariamente da una base spaziale. Ma la domanda del mercato si è orientata verso vettori di più grandi dimensioni in grado di portare nello spazio più satelliti per committenti diversi. Come ad esempio il Falcon 9 di SpaceX.

In gennaio il fallimento di LauncherOne

In gennaio poi il lancio del suo LauncherOne si è rivelato un fallimento. Con il razzo che non è stato in grado di raggiungere l’orbita e ha perso nell’Oceano i satelliti-spia che trasportava per conto di Usa e Gran Bretagna.

Branson, che ha il 75% di Virgin Orbit, ha dichiarato di aver investito nella compagnia circa un miliardo. Secondo azionista è il fondo sovrano di Abu Dhabi, Mubadala, con il 17,9%. Al prezzo di chiusura di venerdì capitalizzava in Borsa 65 milioni di dollari, contro i circa 3 miliardi di due anni fa.