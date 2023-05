Fabilia va verso la liquidazione giudiziale

Istanza di liquidazione giudiziale in vista per Fabilia

In occasione dell’assemblea dei soci, il presidente del cda, Mattia Bastoni, ha fornito un’informativa relativamente ai recenti sviluppi che hanno interessato la società sia sul piano economico-finanziario e amministrativo, sia in merito alle trattative che negli ultimi mesi sono state condotte con alcuni potenziali investitori, che tuttavia non hanno avuto esito positivo.

Il presidente ha informato i presenti che provvederà nei prossimi giorni a presentare istanza di liquidazione giudiziale di Fabilia Group. Successivamente, è stato preso atto di quanto contenuto nella relazione illustrativa del collegio sindacale. In particolare si è soffermatosulla situazione organizzativa, amministrativa e della società, della mancata predisposizione della relazione semestrale 2022 e della sostituzione dell’Euronext Growth advisor.

Nessuna delibera sulla revoca dal mercato

Infine, in merito alla nomina del nuovo organo amministrativo e alla proposta di revoca della primo caso, in virtu’ della impercorribilità dell’unica proposta, che prevedeva la nomina di un amministratore unico però non prevista dallo statuto.

Nel secondo, per via della scadenza del termine previsto dal regolamento Euronext Growth Milan, coincidente con il 29 aprile, e che dispone la revoca della società dalle negoziazioni degli strumenti finanziari entro 6 mesi per la mancata sostituzione dell’Euronext Growth Advisor (il cui incarico era cessato a ottobre 2022).