First Capital, approvata la riorganizzazione del gruppo

First Capital, holding finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity (PIPE) e di Private Equity comunica che in data 19 gennaio 2024 è stato approvato il progetto di riorganizzazione del Gruppo First Capital che consentirà di

migliorare l’operatività e la struttura del proprio core business.

A seguito della recente acquisizione di Invest Italy SIM – spiega una nota – si è reso opportuno separare funzionalmente la divisione di investimento da quelle di advisory, trasferendo l’attività di investimenti PIPE nella controllata First SICAF, con l’obiettivo ultimo di attrarre nuovi capitali da investitori professionali ed istituzionali nell’ambito del FIA riservato di Gruppo.

L’attuazione della Riorganizzazione prevede il trasferimento, da First Capital alla SICAF, delle partecipazioni strategiche in società quotate, al fine di migliorarne la valorizzazione in un’ottica di investimento di lungo termine, qualificando altresì la SICAF come investitore istituzionale e PIR Alternativo, focalizzato in investimenti in economia reale.

La metamorfosi

In particolare, vengono trasferite da First Capital alla SICAF le partecipazioni in Orsero, Cy4Gate, B&C Speakers, ALA e Cellularline, per un controvalore complessivo, supportato da relazione di stima volontaria, di circa euro 37 milioni.

Tenuto conto delle partecipazioni già in portafoglio, la SICAF parte come PIR Alternativo disponendo quindi di asset in gestione per circa 70 milioni, con l’intenzione di diventare il principale operatore sul mercato italiano per operazioni di pre-IPO e PIPE su PMI italiane quotate o interessate ad una futura quotazione, leader nelle proprie nicchie di mercato e con prospettive di crescita rilevanti, per la

creazione di valore di lungo termine.

A tal fine, l’Assemblea dei Soci di SICAF tenutasi in data 19 gennaio 2024 che ha approvato l’operazione, ha contestualmente deliberato un aumento di capitale di ulteriori euro 50 milioni per raccogliere capitali da investitori professionali ed istituzionali entro 24 mesi.

Gli investimenti in società private nella forma di club deal e special investment vehicles continueranno ad essere realizzati da First Capital, che, oltre a promuovere direttamente tale forma di investimenti (mantenendo in portafoglio le partecipazioni in First4Progress, First Gen e Lab Investments), continuerà ad operare come holding di Gruppo.

(Foto: Photo by Cytonn Photography on Unsplash)

(Teleborsa)