Impianti distribuisce in esclusiva i prodotti Kaltech

Impianti spa batte un colpo e, a poco più di un mese dalla quotazione a Piazza Affari, annuncia di aver iniziato a commercializzare, in esclusiva per l’Italia, i prodotti di Kaltech Corporation. Kaltech è un’azienda giapponese leader mondiale nella produzione di soluzioni per la depurazione e igienizzazione dell’aria che sfruttano la tecnologia fotocatalitica.

Impianti, azienda con oltre 30 anni di esperienza come System integrator nei settori Ict (Information & communication technology) & Audio video, spiega che la mossa arriva nella logica di diversificare e differenziare l’attività “core”. Per distribuire sul territorio nazionale i prodotti Kaltech si avvalerà dell’esperienza di Esprinet, gruppo leader in Sud Europa nella distribuzione, nella vendita e noleggio di prodotti tecnologici e nella sicurezza informatica.

I primi prodotti commercializzati

Per il momento Impianti ha iniziato a commercializzare in Italia due prodotti. Il primo è un dispositivo di protezione individuale, il secondo è un dispositivo a muro per ambienti fino a 25 metri quadri. Si tratta solo dell’inizio però: altri prodotti sono in fase di sviluppo e verranno lanciati nel corso del 2023.

La tecnologia messa a punto da Kaltech ha migliorato la fotocatalisi e potenziato gli effetti di sanificazione e purificazione dell’aria. Un’innovazione che ha consentito di estenderne l’applicabilità ad ambiti differenti, dalla conservazione dei cibi sino all’utilizzo di dispositivi individuali. La fotocatalisi è un metodo catalitico applicato a reazioni fotochimiche, condotto mediante l’ausilio di un catalizzatore che esplica la sua azione quando irradiato da una fonte di luce dall’opportuna lunghezza d’onda. Tecnologia in grado di dissolvere al 99,9% – in un range temporale da 20 a 100 minuti – batteri e virus come Escherichia Coli, Stafilococchi e Coronavirus.

La soddisfazione di Impianti e Kaltech

“Siamo orgogliosi di poter proporre in Italia un prodotto così utile e all’avanguardia – dichiara Simone Lo Russo, ceo di Impianti spa –. Conferma la nostra capacità di essere business developer, nella ricerca e rivendita in esclusiva di prodotti innovativi e marchi internazionali. Siamo convinti che le soluzioni proposte da Kaltech otterranno positivi riscontri da parte dei cittadini italiani come è accaduto in Giappone e in altri Paesi del mondo. Da sottolineare infine che la partnership con Esprinet ci consentirà una copertura capillare della Penisola nella distribuzione dei prodotti a marchio Kaltech”.

“Siamo molto entusiasti di iniziare questa collaborazione con Impianti spa in Italia – dichiara Junichi Somei, ceo di Kaltech Corporation -. Kaltech è un’azienda in attività da 5 anni e i nostri innovativi prodotti fotocatalizzatori sono stati lanciati in Giappone prima del Covid-19. Siamo molto entusiasti di portare i nostri prodotti e la nostra tecnologia in Italia con Impianti come nostro partner. Uno dei nostri obiettivi è quello di continuare a sviluppare prodotti che soddisfino il mercato italiano”.