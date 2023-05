Italia Independent, il Tribunale di Ivrea omologa la ristrutturazione

Italia Independent, il Tribunale omologa la ristrutturazione

Italia Independent Group – società quotata all’Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dell’eyewear, dei prodotti lifestyle attraverso il proprio brand Italia Independent – ha comunicato che il Tribunale di Ivrea ha pronunciato le sentenze di omologa degli accordi di ristrutturazione raggiunti con i propri creditori dall’azienda e dalla società controllata Italia Independent. Inoltre, il tribunale ha esteso gli effetti degli accordi di ristrutturazione ai crediti non aderenti.

Nelle motivazioni dell’esito positivo, le sentenze hanno espressamente evidenziato come il percorso di risanamento del gruppo avviato nel mese di giugno 2022 sia stato possibile per entrambe le società solo grazie all’apporto di finanza esterna dell’azionista di riferimento Lapo Elkann per l’importo massimo di circa 12,8 milioni di euro.