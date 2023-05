Leonardo: l'assemblea nomina il cda, Pontecorvo presidente

(Teleborsa) – L’Assemblea degli azionisti di Leonardo ha approvato il bilancio della Società per l’esercizio 2022 e eletto il nuovo consiglio d’amministrazione, con Stefano Pontecorvo come presidente. Alla prima riunione, il cda ha quindi nominato Roberto Cingolani amministratore delegato e direttore generale. E Lorenzo Mariani, come previsto, condirettore generale.

Il nuovo consiglio

I soci hanno anche approvato la proposta di distribuzione di un dividendo a valere sull’utile dell’esercizio 2022 pari a 0,14 euro per azione, al lordo delle eventuali ritenute di legge. Il dividendo sarà posto in pagamento a decorrere dal 24 maggio 2023, con record date 23 maggio 2023 e previo stacco della cedola n. 13 in data 22 maggio 2023.

L’Assemblea degli Azionisti, dopo avere determinato in 12 il numero dei relativi componenti e fissato in tre esercizi la durata del relativo mandato, ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società che rimarrà in carica per il triennio 2023-2025 e, pertanto, fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

Sconfitta Assogestioni

Stefano Pontecorvo è stato nominato presidente. Gli altri componenti sono Roberto Cingolani, Trifone Altieri, Giancarlo Ghislanzoni, Enrica Giorgetti, Dominique Levy, Francesco Macri’, Cristina Manara, Marcello Sala, Silvia Stefini, Elena Vasco e Steven Wood. Per le minoranze sono stati eletti quattro rappresentanti della lista presentanta dal fondo Greenwood. Sconfitta la lista di Assogestioni, che non ha eletto nessuno dei suoi candidati. L’assemblea ha registrato una consistente partecipazione degli azionisti istituzionali, in larga maggioranza esteri, presenti con il 52,193% del capitale sociale rappresentato.