Iveco spicca il volo su rumors interesse Leonardo per IDV

Brillante rialzo per Iveco, che naviga su nuovi massimi storici, di rifesso ai rumors che parlano dell’interesse di Leonardo per la sua unità veicoli per la difesa (IDV – Iveco Defence Vehicles). Una operazione che potrebbe favorire la fusione fra le rispettive attività (Oto Melara per Leonardo) e consentire all’Italia di concorrere nel panorama europeo dominato dall’asse franco-tedesco.

Secondo quanto scrive Il Sole24 Ore vi sarebbero stati dei contatti negli ultimi mesi e la vendita di IDV potrebbe essere realizzata ad un valore di 750 milioni di euro. Qualcosa di più si saprà la prosisma settimana in occasione del Capital Markets Day di Iveco, in calendario per il 14 marzo.

L’appeal speculativo del titolo

Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa del leader globale nel settore automotive rispetto all’indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.

Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Iveco restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l’andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 12,79 Euro. Il supporto più immediato è stimato a 12,31. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 12,02, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi

(Teleborsa)