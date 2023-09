Matricole: Di Palma (Esf): “Obiettivo 50 milioni di fatturato 2024”

“Oggi festeggiamo una tappa fondamentale della storia della nostra azienda. Da sempre abbiamo l’obiettivo e la missione di connettere l’Italia attraverso infrastrutture efficienti e sicure. Con l’ingresso in Borsa vogliamo mettere in sicurezza il nostro percorso di crescita, grazie al coinvolgimento di investitori che ci garantiranno maggiori risorse per continuare a crescere, sia per linee interne sia esterne, attraverso acquisizioni di società che operano in settori in forte sviluppo”.

Così Lorenzo Di Palma, amministratore delegato di Edil San Felice, all’inizio delle negoziazioni del gruppo campano nato 43 anni fa e specializzato nel settore della costruzione e nella manutenzione di strade, autostrade, ponti, viadotti, aeroporti, nelle opere di urbanizzazione e di sicurezza quali la segnaletica orizzontale e verticale, le barriere di sicurezza e le barriere fono assorbenti.

Edil San Felice ha debuttato oggi a Piazza Affari a 2,65 euro per poi scivolare a 2,43 euro con una capitalizzazione di circa 48,7 milioni di euro, dopo aver raccolto 11,8 milioni di euro (10,8 milioni in aumento di capitale e 1 milione relativi all’eventuale esercizio dell’opzione di greenshoe). Il prezzo di collocamento è stato pari a 2,53 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (2,53-2,80 euro per azione), mentre il flottante è al 24,13% (assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe in vendita).

Invitalia come anchor investor

Il collocamento ha registrato una domanda superiore all’obiettivo di raccolta prefissato, con richieste di sottoscrizione da parte di investitori di primario standing, sia italiani che esteri (circa 30% del controvalore della raccolta). Sempre nell’ambito del collocamento, il fondo Cresci al Sud, gestito da Invitalia, anchor investor dell’operazione, ha investito circa 3,5 milioni di euro. Inoltre, nella compagine è entrato “un fondo francese che ha investito 3 milioni di euro” ha aggiunto Di Palma a margine della cerimonia di quotazione a Palazzo Mezzanotte.

Su come verranno investiti i soldi raccolti in Ipo, l’amministratore delegato ha affermato che “saranno destinati già quest’anno per l’acquisizione di una società che opera nella manutenzione ferroviaria con un fatturato attorno ai 10 milioni di euro”. Operazione che farà da volano ai ricavi 2024 di Edil San Felice che “nel 2024 dovrebbero attestarsi nell’intorno dei 50 milioni di euro”.

Al 31 dicembre 2022, il bilancio della società presenta un valore della produzione pari a 34,3 milioni di euro, in crescita rispetto ai 29,2 milioni registrati al 31 dicembre 2021, con un incremento pari al 17,5%. Un Ebitda alla medesima data pari a 6,9 milioni di euro, con un Ebitda margin del 20%, ed una posizione di cassa netta pari a circa 2 milioni.