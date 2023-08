Ipo, VNE debutta col segno più su Euronext Growth Milan

(Teleborsa) – Debutto effervescente per VNE su Euronext Growth Milan. Il titolo della società che opera da oltre quarant’anni nel trattamento di denaro e pagamenti elettronici, sta guadagnando oltre 4 punti percentuali a 4,27 euro rispetto ai 4,08 euro fissati per il prezzo di collocamento.

VNE che, in particolare progetta, realizza e offre soluzioni di pagamento automatico sia cash che cashless, rappresenta la sedicesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e la trentasettesima quotazione del 2023 su Euronext, portando a 195 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan.

In fase di collocamento VNE ha raccolto 3,1 milioni

“Aver centrato questo obiettivo ci gratifica e ci rende consapevoli del grande lavoro che come gruppo abbiamo fatto in questi anni, un lavoro di squadra quotidiano, costante e sempre stimolante – ha commentato l‘Amministratore Delegato di VNE, Lorenzo Verona -. Essere quotati per noi rappresenta un primo step per consolidare ed accrescere il nostro modello di business nel mercato interno ma soprattutto nei mercati esteri dove la società concentrerà gli sforzi per una crescita strutturata, solida e costante. È un’opportunità che costruiamo da tempo e siamo convinti che la quotazione sia un trampolino di lancio per il nostro business ma anche un tema reputazionale centrato che testimonia la solidità e la serietà dell’azienda al cospetto dei nostri clienti, dei nostri fornitori e da oggi anche dei nostri investitori. Ringrazio tutti coloro che ci hanno sostenuto ed aiutato in questo percorso, i nostri collaboratori, i nostri Advisor, il mercato stesso perché da oggi per VNE inizia una nuova era“.

(Foto: © Federico Rostagno | 123RF)