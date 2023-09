Mattone, mutui primi casa under 36. Ecco tutte le novità

Novità in arrivo sul fronte del mutuo prima casa per gli under 36, con accesso prioritario al Fondo di Garanzia Consap e copertura all’80% della quota capitale del finanziamento: nel consiglio dei ministri in programma oggi, infatti, dovrebbe arrivare la proroga per la domanda a fine 2023, in scadenza ad oggi al 30 settembre.

L’agevolazione – riservata ai giovani fino al trentaseiesimo anno d’età con ISEE fino a 40mila euro – si colloca in un pacchetto di agevolazioni per l’acquisto dell’abitazione principale (sono esclusi acconti e caparra nei preliminari).

In dettaglio, il Fondo offre una garanzia pubblica con controgaranzia dello Stato ed è gestito dal Consap, che si occupa delle domande pervenute dai soggetti finanziatori.

Durante l’anno 2022″ ha spiegato di recente l’ad Vincenzo Sanasi d’Arpe “Consap, gestore del Fondo, ha ricevuto oltre 120 mila richieste di accesso al fondo. Inoltre, dalla sua entrata in vigore (il 26 maggio 2021) al 15 giugno scorso, i mutui erogati con garanzia all’80% sono stati oltre il 40% dei finanziamenti erogati nello stesso periodo, evidenziando un ampio ricorso a questa tipologia di garanzia”.

“Il fondo prima Casa si è dimostrato indubbiamente un ottimo strumento per l’accesso al credito delle famiglie italiane. Si ricorda, infatti, che l’intera misura prevede anche una garanzia al 50% accessibile a tutti i cittadini che non siano proprietari di altri immobili a uso abitativo”.

(Foto: © Fabio Balbi / 123RF)

