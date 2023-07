Matricole, Green Oleo debutta domani in Borsa a 1,15 euro

Borsa Italiana ha comunicato che le azioni Green Oleo, società specializzata in oleochimica fine da fonti rinnovabili, sono state ammesse alle negoziazioni sull’Euronext Growth Milan. I titoli saranno negoziati a partire da martedì 11 luglio 2023 con codice ISIN IT0005549768.

Il prezzo di collocamento delle azioni Green Oleo è stato fissato a 1,15 euro. Borsa Italiana ha segnalato che il primo giorno di negoziazione delle azioni Green Oleo non sarà consentita l’immissione di proposte senza limite di prezzo (ordini al meglio). Il flottante in seguito alla quotazione sarà pari al 16,97% o del 18,7% in caso la green shoe option venisse esercitata regolarmente, aggiunge Green Oleo.

La società utilizza materie prime del territorio, quali i by products delle lavorazioni dell’industria alimentare (olii acidi prevalentemente da ulivo e grasso animale), che vengono sottoposte a processi chimici interni quali a titolo esemplificativo la scissione, distillazione, separazione, il frazionamento e l’idrogenazione, per ottenere molteplici prodotti oleochimici quali acidi grassi distillati a diverse matrici in funzione del grasso di partenza, acidi stearici (stearine), acido oleico, glicerine, derivati degli acidi grassi (saponi), esteri.

L’azienda opera nello stabilimento di Cremona, dove sono impiegate 75 risorse, con una capacità produttiva annua di 65.000 tonnellate di cui 50.000 di acidi grassi e glicerine e 15.000 di esteri. Green Oleo ha realizzato un fatturato al 31 dicembre 2022 pari a 80,8 milioni di euro (generato per il 41,4% in Italia e per il 58,6% all’estero). INTEGRAE SIM agisce in qualità di Euronext Growth Advisor.