Nexi vende eID nei paesi nordici. L'ebitda sale del 10%

Nexi, società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB, ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con ricavi pari a 2.448,8 milioni di euro, in crescita del 7,0% rispetto ai 9M22, e con un EBITDA pari a 1.267,7 milioni di euro, in crescita del 10,2% rispetto all’anno precedente. L’EBITDA Margin si è attestato al 52%, con un incremento di 149 punti base rispetto ai 9M22.

Al 30 settembre 2023, la posizione finanziaria netta gestionale è scesa a 5.348 milioni di euro e il rapporto posizione finanziaria netta/EBITDA è diminuito a 3,1x, in linea con il piano. La leva finanziaria pro-forma che invece include le sinergie run-rate si attesta a circa 2,8x. La weighted average maturity è di circa 3,3 anni con un costo cash medio del debito al lordo delle imposte sostanzialmente stabile pari a circa il 2,84%.



Nell’ambito della razionalizzazione e della semplificazione del portafoglio annunciata al Capital Markets Day, Nexi ha siglato la vendita del business eID nei paesi nordici a IN Groupe – fornitore leader a livello mondiale di identità e servizi digitali sicuri – per un corrispettivo massimo di 127,5 milioni di euro, di cui una componente upfront pari a 90 milioni di euro e fino a un massimo di 37,5 milioni di euro sotto forma di earn-out subordinati al raggiungimento di certi obiettivi finanziari.

Questo business, già riclassificato come “asset held for sale” a partire dal 2023, fornisce soluzioni di identità digitale nei paesi nordici a banche, aziende e al settore pubblico e si prevede che genererà 11 milioni di euro di EBITDA run-rate nel 2023. Il closing dell’operazione è previsto entro l’estate del 2024, subordinato a diverse condizioni sospensive, ivi inclusa l’approvazione regolamentare in Danimarca

Nexi ha confermato la Guidance 2023: ricavi oltre il 7% di crescita a/a; EBITDA oltre il 10% di crescita a/a; excess cash generation ad almeno 600 milioni; leva finanziaria netta a circa 2.9x l’EBITDA (circa 2.6x l’EBITDA incl. le run-rate synergies); utile per azione normalizzato oltre il 10% di crescita a/a. (Teleborsa)