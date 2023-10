Pace lontana schizza il petrolio. Piazza Affari vola Nexi su voci opa

La Borsa di Milano apre debole. L’indice Ftse apre sostanzialmente piatto Nexi sotto i riflettori sulle indiscrezioni di un interesse da parte del fondo di private equity Cvc che, secondo l’agenzia Bloomberg, starebbe studiando l’acquisto della società dei pagamenti. Il titolo, che negli ultimi sei mesi ha perso oltre il 20%, non riesce a fare prezzo per eccesso di rialzo.

Sullo sfondo restano le incertezze sulle decisioni delle banche centrali relativamente alla politica monetaria. Gli investitori sono preoccupati del fatto che, sulla scia dei dati macroeconomici, sia la Fed che la Bce possano portare avanti una strategia restrittiva con l’obiettivo di contenere la fiammata inflazionistica.

C’è attesa per il Beige book della Fed e per il discorso del commissario europeo per l’economia, Paolo Gentiloni. In mattinata i dati Istat sulle spese delle famiglie italiane nel 2022. In arrivo anche le trimestrali di Morgan Stanley e Netflix.

MEDIO ORIENTE

Il massacro nell’ospedale di Gaza rischia di far saltare i piani di contenimento del conflitto tra Israele e Hamas. Gli Stati Uniti hanno preso atto e hanno cambiato i piani della missione diplomatica in corso. “Dopo essersi consultato con il re Abdullah II di Giordania e alla luce dei giorni di lutto annunciati dal presidente dell’Autorita’ palestinese Abbas, il presidente Joe Biden rinviera’ il suo viaggio in Giordania e l’incontro previsto con questi due leader e il presidente egiziano Sisi”, ha annunciato ieri sera la Casa Bianca. Biden “non vede l’ora di potersi consultare presto di persona con questi leader e ha concordato di rimanere regolarmente e direttamente impegnato con ciascuno di loro nei prossimi giorni”. La notizia ha avuto un impatto immediato sui mercati dell’energia, il petrolio Brent guadagna il 2,3%.

MERCATI ASIATICI

Il Pil della Cina è cresciuto del 5,2% su base annua nei primi tre trimestri del 2023, secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica (Nbs). Il prodotto interno lordo del Paese della Grande Muraglia ha superato i 91.300 miliardi di yuan (circa 12.700 miliardi di dollari). Su base annua, nel terzo trimestre il Pil è atteso in aumento del 4,9% . Tutto questo però non è riuscito a dissipare le preoccupazioni degli investitori che temono ripercussioni dal conflitto in Medio Oriente. Restano anche le tensioni sul mercato immobiliare con Country Garden che ha dichiarato che prevede di non essere in grado di onorare tutti i suoi obblighi di debito offshore. A Pechino al via il meeting fra capi di Stato per il decimo anniversario della via della Seta.

Nessuna variazione significativa per Tokyo (+0,01%), con ol Nikkey 225 che si attesta sui valori della vigilia, mentre, al contrario, si muovono in retromarcia Shenzhen, che scivola dell’1,14%, e Shanghai (-0,57%). Sulla parità Hong Kong (-0,17%); sulla stessa linea, senza direzione Seul (-0,05%). In frazionale calo Mumbai (-0,51%); poco sopra la parità Sydney (+0,29%).