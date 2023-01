Cdp, il 2022 è un anno da record: impiegate risorse per 30 miliardi

Anno record per Cassa depositi e prestiti

Il bilancio 2022 si chiude infatti con risorse impegnate per 30 miliardi di euro, pari a oltre il 125% del budget 2022 e ad una crescita significativa rispetto al 2021 (oltre il 28%). Un anno da record per Cdp, in cui la Cassa “raccoglie i frutti del suo piano” ha spiegato l’amministratore delegato Dario Scannapieco evidenziando che gli investimenti attivati per 80 miliardi stanno avendo una ricaduta importante sul Paese con un effetto leva di circa 2,5 volte.

La Cassa Depositi e Prestiti ha tra gli obiettivi quello di avere un free capital di oltre 1,2 miliardi di euro e oggi ha già raggiunto quel livello di disponibilità – ha aggiunto l’ad – ribadendo contestualmente l’obiettivo di un pay out al 55% nell’arco del piano.

Sostegno a 45 mila imprese

Tra le attività messe a terra da Cdp come non evidenziare il sostegno a 45mila imprese con strumenti di garanzia e la raccolta di 600 milioni attraverso fondi di venture capital, private equity e real assets. C’è stato inoltre un incremento importante nei finanziamenti delle infrastrutture, con 24 operazioni, ed una accelerazione sulla cooperazione internazionale. L’amminisratore delegato della cassa ha ricordato che l’obiettivo resta focalizzato su infrastrutture ed imprese ed “temi caldi” come la transizione energetica e vi sono poi dei settori prioritari. Tra le altre cose con Cassa – ha proseguito – espanderemo l’offerta di advisory, continueremo la vendita di asset non strategici e ci concentriamo sullo sviluppo della società di gestione del risparmio immobiliare”.