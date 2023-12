Officina Stellare, fornirà un telescopio nella missione ESA EAGLE-1

Officina Stellare, società vicentina quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in strumentazioni ottiche per aerospazio e astronomia, è stata selezionata da uno dei più importanti istituti di ricerca olandesi, la Nederlandse Organisatie Voor Toegepast-Natuurwetenschapelijk Onderzoek (TNO), nell’ambito della missione dell’Agenzia spaziale europea (ESA) denominata “EAGLE-1” – sotto la guida della lussemburghese SES – quale fornitore qualificato per la fornitura del telescopio, con sistema di puntamento e della cupola di quella che sarà la prima stazione terrestre europea per la distribuzione di chiavi quantistiche (QKD).

Il contratto ha una durata di 14 mesi e un valore complessivo di circa 800 mila euro, si legge in una nota. Al termine del contratto, seguirà un successivo accordo per la realizzazione e il collaudo dei prodotti.



“Siamo entusiasti di questa importante collaborazione tutta europea, che ci vede in prima linea – afferma Gino Bucciol, Co-fondatore e VP of Business Development di Officina Stellare – Si tratta di un rilevante traguardo, un progetto che ci porterà verso la realizzazione della futura infrastruttura di comunicazione quantistica per l’Europa e una conferma delle capacità pionieristiche di Officina Stellare in questo ambito che sarà di fondamentale rilievo per garantire comunicazioni sicure e protette da eventuali attacchi in tutti i campi ritenuti sensibili, come quello della finanza e della sicurezza militare”.

