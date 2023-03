Officina Stellare sigla un contratto da 3,8 milioni con Leonardo

I telescopi di Officina Stellare per le missioni Platino3 e Platino 4 dell’Asi

Due nuovi contratti per la vicentina Officina Stellare, quotata sul mercato Euronext Growth Milan e leader nella progettazione e produzione di strumentazione di eccellenza nei settori dell’aerospazio, della ricerca e della difesa. L’azienda ha siglato due accordi con Leonardo dal valore di 3,8 milioni di euro. Nel dettaglio, l’intesa prevede che la società fornisca un sistema ottico multispettrale compatto ad altissima risoluzione destinato alla missione “Platino3”. Inoltre, il gruppo dovrà poi anche produrre un sistema ottico iperspettrale a media risoluzione destinato alla missione “Platino4” dell’Agenzia spaziale italiana (Asi).

Alla ricerca di immagini dettagliate della Terra

L’obiettivo delle due missioni è fotografare ad alto dettaglio il globo. Le immagini consentiranno poi di trasferire informazioni preziose per le future missioni ottiche dell’Asi, oltre che offrire immagini per il monitoraggio dell’ambiente e del territorio. I progetti andranno avanti per 14 mesi circa. Prevedono lo studio di progettazione e la realizzazione dei telescopi spaziali che saranno poi usati da Leonardo nelle due missioni.

Per Officine Stellari si tratta di una commessa estremamente importante com etestimonia l’accoglienza che la notizia ha ricevuto in Borsa: a metà seduta il titolo della società guidata da Giovanni Dal Lago guadagnava il 6,6% a Piazza Affari.

L’Asi punta a sviluppare una leadeship italiana nelle piccole piattaforme

E, d’altro canto, i due progetti sono particolarmente importanti anche per Asi. Considerata l’opportunità rappresentata dai piccoli satelliti nello sviluppo di diversi tipi di missioni, l’Agenzia ha infatti deciso di sostenere la Piattaforma spaziale ad Alta Tecnologia “PLATiNO”. La scelta è legata a doppio filo con la volontà di sviluppare la leadership italiana nell’ambito delle piccole piattaforme modulari multi-missione. Ad oggi sono in pieno svolgimento le attività di sviluppo relative alle missioni PLT1 e PLT2 e sono stati avviati i contratti dei payload di PLT3 e PLT4.