Profumerie, il fondo H.I.G Capital acquista il controllo di Pinalli

H.I.G. Capital, il fondo d’investimento internazionale con 54 miliardi di dollari di capitale in gestione, ha annunciato il perfezionamento dell’acquisizione di una partecipazione di controllo in Pinalli, primaria piattaforma di distribuzione di prodotti Beauty & Personal Care. L’investimento di H.I.G. avviene in partnership con la famiglia Pinalli e con l’attuale management della società. Fondata nel 1984 a Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza, Pinalli ha recentemente intrapreso un ambizioso piano di crescita omnichannel basato su una piattaforma di e-commerce proprietaria, sul rinnovamento dello store format dei propri punti vendita, sul lancio di campagne sui social media e sul completamento di un significativo investimento in un importante hub logistico.

Piattaforma di e-commerce e 63 store

La società ha oggi una delle più avanzate piattaforme e-commerce specializzate in prodotti BPC di lusso in Italia che integra una catena di 63 store e che rende Pinalli il primo operatore italiano nel settore. La gamma di prodotti di Pinalli include prodotti di bellezza come profumi, make-up, prodotti per la cura del viso, dei capelli e di protezione solare di oltre 350 marchi di alta gamma tra cui Chanel, Dior ed Esteè Lauder. In particolare, la società è tra i pochi distributori esclusivi in Italia dei principali brand del lusso classici ed è diventata il partner di riferimento per molti indie brands nativi-digitali e altamente innovativi (tra cui Veralab dell’Estetista Cinica), che supporta sia sui canali fisici che online.