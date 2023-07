Olidata chiude la prima semestrale dal ritorno in Borsa: "Confermati gli obiettivi"

La semestrale si è chiusa pochi giorni fa in linea con il piano industriale. Confermato anche l’obiettivo di fatturato per il 2023: 54 milioni con un ebitda di 2 milioni. Ma quello che forse può interessare di più di Olidata, riammessa a Piazza Affari lo scorso 3 aprile, è la sua scommessa verso il futuro. Perseguendo quell’idea di diventare un campione nazionale nella sovranità tecnologica con la cybersecurity, l’Ai, i big data e l’information technology.

Crescere nel core business

“Abbiamo davanti a noi tre anni di crescita significativa in Italia – assicura il presidente Cristiano Rufini -. La trasformazione digitale delle PA comporterà l’integrazione di tecnologie e soluzioni digitali in ciascun area aziendale e a beneficiarne saranno realtà che operano nel mondo IT, come la nostra. Sarà allora che dovremo dimostrare di essere bravi, capaci e produttivi”.

Questo non vuol dire rinunciare a prendersi delle soddisfazioni nell’immediato. Sia in termini di dividendo (“Su cui si farà un’analisi con il bilancio in mano in maniera puntuale”, precisa Rufini), che negli investimenti (“In questo momento stiamo valutando diverse strade”, aggiunge ancora). Un senso del percorso di crescita che vuole intraprendere, Olidata lo darà con la formazione del nuovo Cda, che avrà una trasversalità di competenze, che vanno dal mondo dell’energia alla sanità, per crescere nel core business dell’azienda.

Piccoli passi

Quanto alle acquisizioni si guarda sia a concorrenti diretti che a linee complementari. “I primi 3 mesi dalla quotazione sono stati ottimi – conferma il top manager – ma è solo il punto di partenza. Abbiamo delle aspettative molto importanti e le prospettive sono tutte buone. Il titolo in Borsa è in una fase di consolidamento, ma comunque in un trend positivo: “Era prevedibile dopo la rapida crescita in partenza al ritorno di Piazza Affari”.

I risultati vanno guardati, quindi, in un’ottica di medio periodo: “Ora è importante investire tutto il possibile per far crescere la struttura”, assicura Rufini. Riuscendo a distinguersi anche con brevetti propri, sui quali batterà la bandiera tricolore. “Una volta consolidati i numeri della semestrale avremo una linea chiara di quello che siamo riusciti a fare in questi primi mesi – conclude il presidente di Olidata – la logica dei piccoli passi sarà sempre alla base del nostro approccio di fronte a nuove sfide. Ma, lo ripeto, davanti a noi vedo solo grandi spazi di crescita”.