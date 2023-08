Sicily by Car verso debutto con capitalizzazione di 359 milioni di euro

(Teleborsa) – Sicily By Car (SbC), che sta portando a termine la la business combination con la SPAC Industrial Stars of Italy 4 (INDSTARS4), debutterà su Euronext Growth Milan con una capitalizzazione prevista di 359,3 milioni di euro e un flottante pari a circa il 28,3%. L’ammissione a quotazione di SbC sull’EGM è attesa per la data odierna, mentre l’inizio degli scambi per il 3 agosto.

Alla data di efficacia della business combination, che coinciderà con la data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di SbC sull’EGM, il capitale sociale di SbC sarà pari a 6.610.000 euro e rappresentato da complessive 35.930.000 azioni, suddivise nelle seguenti categorie: 34.680.000 azioni ordinarie di cui 31.680.000 azioni ordinarie identificate con il codice ISIN IT0005556581 e 3.000.000 azioni ordinarie auto-estinguibili nei termini e alle condizioni di cui al nuovo statuto di SbC (non negoziabili e non trasferibili) (identificate con il codice ISIN IT0005556938); e 1.250.000 performance shares (non ammesse alle negoziazioni sull’EGM) identificate con il codice ISIN IT0005556920.

Sicily by Car, fondata nel 1963 da Tommaso Dragotto, opera principalmente in Italia nel settore dell’autonoleggio a breve termine. Al 31 dicembre 2022, presenta un valore della produzione pari a circa 160,9 milioni di euro, costituiti principalmente dai ricavi caratteristici e ricavi accessori relativi ai servizi di autonoleggio diretti e tramite tour operator e di cui circa il 99,5% realizzato in Italia, e un EBITDA di circa 68,6 milioni di euro.