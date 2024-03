Technogym: l'utile 2023 sale a 78 milioni, dividendo di 0,26 euro

Technogym, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di tecnologie, servizi e prodotti di design per il settore Fitness e Wellness, ha chiuso il 2023 con il nuovo record di ricavi pari a 808,1 milioni di euro (+12% rispetto al 2022 o +14% a cambi costanti). La crescita è a doppia cifra rispetto all’anno precedente su tutti i segmenti commercial: Club, Hospitality & Residential, Health Corporate and Performance.

L’Ebitda adjusted è aumentato a 152 milioni di euro (+15%), facendo registrare anche il secondo anno consecutivo di incremento dell’Ebitda adjusted margin pari al 18,8%, considerando il 17,5% del 2021 e il 18,3% del 2022. L’utile netto adjusted cresce del +18,6% a 78 milioni di euro, nonostante l’effetto cambi. La proposta di dividendo è pari a 0,26 euro per azione, per un totale di circa 52 milioni di euro, corrispondente al 70% dell’utile.

Crescita sostenibile e profittevole

“I risultati del 2023 confermano il nostro percorso di crescita sostenibile e profittevole di lungo termine, come promesso in fase di quotazione, anche grazie ai continui investimenti in innovazione tecnologica”, ha commentato Nerio Alessandri, presidente e amministratore delegato.

La società segnala un “ottimo risultato” della posizione finanziaria netta, positiva per 127 milioni di euro, in ulteriore miglioramento

rispetto a 122 milioni di euro del 2022, nonostante il buyback di azioni proprie ed il ritorno alla consueta stagionalità dei pagamenti.

“Il 2024 sarà per Technogym un anno speciale, segnato da due eventi straordinari come la partnership con le Olimpiadi di Parigi 2024 e la celebrazione del 40esimo anniversario di Technogym durante la design week di Milano – ha detto Alessandri – Parigi 2024 sarà la nona partecipazione di Technogym come fornitore esclusivo dei Giochi Olimpici, posizione che ci consentirà un rilevante vantaggio competitivo nel mercato dello sport performance in forte crescita, non solo fra gli atleti, ma anche fra il grande pubblico. La mostra Design to Move celebrerà, nella cornice del Salone del Mobile, i 40 anni di Technogym attraverso 40 Technogym Bench uniche interpretate da 40 designer e artisti di tutto il mondo e rappresenterà una ulteriore occasione di confermare Technogym come il marchio leader nel design e nel luxury lifestyle”.