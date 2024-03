Confimprese: "Consumi in ripresa a febbraio, torna la fiducia"

Consumi in leggera risalita nel mese di febbraio che chiude a +0,7% su febbraio 2023, frutto degli indici economici positivi del nostro Paese tra cui un’inflazione stabile al +0,8%, il calo dei tassi d’interesse a lungo termine e lo spread sui titoli tedeschi. Rispetto al -2,1% del mese di gennaio è una significativa inversione di rotta. L’Italia, insomma, sembra investita per la prima volta in molti anni da una forte ondata positiva di fiducia degli investitori. Resta però leggermente negativo il totale dei primi due mesi 2024 rispetto allo stesso periodo 2023 a -0,8%. E’ il risultato dell’ Osservatorio permanente Confimprese-Jakala sull’andamento dei consumi

Il travel decolla

Nei settori merceologici si segnala il ritorno in campo positivo di abbigliamento-accessori (+1,0%), mentre la ristorazione rimane su livelli di crescita molto contenuti a +1,2%. In flessione altro retail a -1,0%. Sostanziale parità di andamenti anche nei canali di vendita con i centri commerciali in positivo a +1,4%, la prossimità a +1,2%. Le high street in lieve recupero a +0,4%. In questo contesto spicca la performance positiva del travel che, con il confronto mensile al +6,0% e il totale anno al +2,6%, risulta il comparto più dinamico di questo inizio 2024.

Bene il Piemonte, il Trentino arranca

Nelle regioni si segnala l’andamento positivo del Piemonte a +4,5% e quello in campo negativo del Trentino Alto Adige a -4,6%. Nelle città capoluogo di provincia i risultati migliori si registrano a Siena +5,6%, mentre Reggio Calabria sprofonda a -6,8%

Sostenere il potere d’acquisto alle famiglie

“Il mese di febbraio, sia pure in un contesto di sostanziale stagnazione dei consumi – riflette Mario Maiocchi, direttore centro studi Confimprese –, recupera qualche punto percentuale rispetto a un gennaio partito male. In vista dei prossimi mesi, – occorre ora fare ripartire l’economia reale e sostenere il potere d’acquisto delle famiglie, che fanno i conti con i salari fermi da vent’anni». Per i prossimi mesi, viene spiegato ancora nel rapporto, occorre valutare con attenzione sia i fattori esogeni come l’arrivo delle temperature primaverili che possono incidere in modo determinante sulle abitudini di consumo degli italiani, sia le variabili macro-economiche, soprattutto in relazione alle decisioni della Bce sui tassi di interesse.