Trasporti di lusso: Tramo Group passa a Nippon Express Group

Tramo Group, leader internazionale nel settore del trasporto di oggetti di lusso, mobili di design e complementi d’arredo di alta gamma, con ricavi per oltre 117 milioni di euro nel 2022, è stato acqusito da Nippon Express Group, operatore internazionale della logistica leader a livello mondiale, che fornisce soluzioni complete per il trasporto terrestre, marittimo e aereo.

Il gruppo nipponico, che impiega oltre 73 mila persone in 49 Paesi, è quotato alla Borsa di Tokyo, ha una capitalizzazione di mercato di oltre 4,8 miliardi di euro e, nel 2022, ha generato ricavi per oltre 19 miliardi di euro registrando un utile superiore ad un miliardo. Grazie a questa acquisizione Nippon Express acquisirà know-how nella consegna dei mobili di design di fascia alta, consentendo così all’azienda di ampliare la gamma di soluzioni da offrire ai propri clienti.

Inoltre, unendo le funzioni logistiche con il Gruppo Tramo, sarà possibile ampliare le rispettive linee di servizi e soluzioni offerte. La società acquisita, nata in Brianza vicino a Como ma con sede a Chiasso, continuerà a operare con il proprio brand anche dopo l’acquisizione e, grazie alla possibilità di utilizzare le infrastrutture di Nippon Express nel mondo e in Asia, potrà sviluppare la propria attività in Giappone, Cina, Corea del Sud, Singapore e Hong Kong.