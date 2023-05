La Borsa di Milano chiude in rialzo scommettendo sulla prudenza della Fed

Piazza Affari sale dello 0,8% . Unicredit rallenta dopo la partenza sprint

La Borsa di Milano rimbalza dopo due sedute consecutive di ribasso. A darle tono sono le banche, soprattutto Unicredit. FtseMib +0,8%. In Italia, le persone in cerca di occupazione sono 1,98 milioni, minimo dal novembre del 2022.A Wall Street gli scambi procedono cauti in attesa di quello che si spera essere l’ultimo rialzo dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve per un lungo periodo di tempo. L’S&P 500 cede lo 0,06% a 4.116,95 punti, il Dow Jones lo 0,25% a 33.601,29 punti mentre il Nasdaq guadagna lo 0,24% a 12.109,22 punti. Eli Lilly è salita del 4,3% dopo aver riportato risultati incoraggianti da uno studio su un trattamento per il morbo di Alzheimer, e i titoli bancari hanno recuperato parte del forte calo del giorno prima, mentre i prezzi del petrolio hanno continuato a scendere. Ma i riflettori del mercato sono puntati sulla Federal Reserve, che nel tardo pomeriggio annuncerà la sua ultima mossa per combattere l’alta inflazione. L’ipotesi più diffusa è che la Fed alzerà nuovamente il tasso d’interesse overnight, portandolo al livello più alto dal 2007.

A caccia di indizi

Più importante è capire quali indizi la Fed fornirà sulle prossime mosse. La speranza a Wall Street è che questo segni la fine della serie di rialzi dei tassi della Fed più rapida degli ultimi decenni, dando così respiro ai mercati finanziari e all’economia. Ma la Federal Reserve si trova in una situazione difficile, senza una risposta facile. Finora la maggior parte delle società ha registrato utili migliori di quanto si temesse. Ma le aspettative per la stagione dei bilanci erano basse, visti gli effetti dell’aumento dei tassi di interesse e del rallentamento dell’economia. È probabile che le società dell’S&P 500 stiano per registrare il secondo trimestre consecutivo di calo degli utili. Per questo motivo, l’attenzione si è concentrata su ciò che le aziende hanno dichiarato in merito alle tendenze future. Sul mercato obbligazionario, il rendimento del Treasury decennale è sceso al 3,38% dal 3,44% di martedì. Il rendimento del Treasury a due anni, che si muove maggiormente in base alle aspettative della Fed, è sceso al 3,95% dal 3,99%.